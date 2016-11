Stadsjubileum zonder feest

LEIDEN - Leiden had al vóór 1266 stadsrechten. Maar de stad had bij de officiële bezegeling ervan door graaf Floris V, nu dus exact 750-jaar geleden, best wat uitbundiger kunnen stilstaan.

Door Loman Leefmans - 3-11-2016, 22:26 (Update 3-11-2016, 22:26)

Dat is de opvatting van de Leidse stadshistoricus Cor Smit en journalist Gijsbert van Es die samen een boek schreven over het onderwerp, getiteld: Een Leidse Verjaardag - Stad en stadsrechten, 750 jaar geleden. ,,Want het is best een spannend verhaal’’, aldus Van Es.

Economie

