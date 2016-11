Geen Leids duurzaamheidscentrum

LEIDEN - Er komt voorlopig geen Leids duurzaamheidscentrum. Tenminste, het idee daarvoor van raadslid Dick de Vos (Partij voor de Dieren) wordt alom als sympathiek bestempeld. Maar geld ervoor uittrekken, of helpen bij de zoektocht naar een geschikte ruimte, daarin ziet een meerderheid in de lokale politiek geen rol voor zichzelf.

Door Loman Leefmans - 4-11-2016, 6:43 (Update 4-11-2016, 6:43)

Gemeenteraad vindt idee PvdD sympathiek, maar niet sympathiek genoeg

Dit tot ergernis van De Vos. ,,Ik ben zwaar teleurgesteld.’’

Vast honk

Volgens de Leidse voorman van de Partij voor de Dieren (PvdD) kost zijn plan maar enkele duizenden euro’s per jaar. Hij wil dat organisaties als het Groene IDeeCafé, Energiek Leiden, stadstuinderij Het Zoete Land, Milieudefensie en de verpakkingsvrije winkel samen één pand betrekken. ,,Een pop-up of een vast honk, of zoiets. En ik ben vast nog wel vergeten wat organisaties op te noemen, maar het is goed als ze met elkaar in één informatiepunt bijeen zitten. De Breestraat is wellicht wat al te ambitieus. Maar als de gemeenteraad zonder veel ophef een half miljoen steekt in een centrum voor regeneratieve geneeskunde, dan kan er wel een paar duizend euro hiervoor af.’’

Het voorstel kon afgelopen woensdagavond tijdens een raadsvergadering rekenen op een ruime mate van instemming. ,,Het is sympathiek’’, vond ook Vahit Köroğlu van D66, de grootste fractie in de Leidse raad. ,,Maar er bestaat nu al zoiets in de kinderboerderij in de Merenwijk’’, wist hij. Volgens De Vos is dat niet hetzelfde. ,,Dat is een expositieruimte voor kinderen; hoe de melk uit de koe komt.’’ De Vos wil een centrum waar bedrijven en andere geïnteresseerden informatie kunnen inwinnen over meer volwassen, duurzame onderwerpen.

Bemiddelen

Andere partijen voelen ook wel wat voor het plan van de PvdD, maar vinden dat het initiatief toch vooral bij de organisaties moet komen te liggen. ,,Zeker als daar een behoefte aan blijkt te zien. Ze moeten niet eerst steeds kijken naar de gemeente’’, aldus CDA’er Joost Bleijie.

,,De gemeente kan hooguit bemiddelen als er ergens een pand leegstaat’’, zo vulde duo-raadslid Erica Linger van de PvdA aan.

Na de opmerking van D66-wethouder Robert Strijk dat ondernemers hun informatie over duurzaamheid wel van internet plukken, zakte bij De Vos de moed helemaal in de schoenen. Op de vraag of hij nog met een officieel voorstel komt voor een Leids duurzaamheidscentrum, antwoordde hij een beetje narrig ’nee’.