Met Herfstpremie begon Kat uit de Gracht

LEIDEN - Terwijl Adviseur Stadsgrachten Aaf Verkade koffie aan het zetten is, geeft ze een zaklantaarn en wijst ze naar de aquaria in de woonkamer. In de bundel van het licht ligt een bierflesje, een pan, maar zwemmen ook kleine palingen. In de glazen bak daarnaast kruipen kreeften en krabben. „Mensen weten vaak niet wat er allemaal in de grachten leeft”, zegt Verkade.

Door Marloe van der Schrier - 3-11-2016, 17:56 (Update 3-11-2016, 17:56)

Voor katten kunnen diezelfde grachten echter ook gevaarlijk zijn; met de hoge kades is het soms lastig om eruit...