Huizen in Leidse conservenfabriek opgeleverd

Foto Hielco Kuipers Anna van Daalen, Dino Hermans en zoontje Sam.

LEIDEN - Anna van Daalen en Dino Hermans staan met hun zoontje Sam op de plek waar over een paar weken hun keuken zit. Het gezin heeft een van de zestien woningen gekocht in de voormalige conservenfabriek van Tieleman & Dros aan de Middelstegracht. In hun huis zijn de stalen spanten van het oude fabriekspand een echte blikvanger.

Door Janneke Dijke - 3-11-2016, 18:25 (Update 3-11-2016, 18:25)

Donderdag 3 november werden de huizen formeel opgeleverd, maar feitelijk hebben de eigenaars de huissleutels al langer. Het complex op de hoek van de Ir. Driessenstraat is de komende tijd het domein van stukadoors, keukenbouwers en tapijtleggers. De meeste mensen zijn van plan om in december te verhuizen.

Het ombouwen van het fabriekspand - feitelijk drie panden naast elkaar - tot woningen was een initiatief van de gemeente Leiden. Die schreef in 2013 een prijsvraag uit die gewonnen werd door een groep mensen, waarvan het merendeel vervolgens weer afhaakte. Maar er kwamen nieuwe geïnteresseerden bij en zo kon de bouw eind vorig jaar alsnog beginnen. Het bedrijf OntwerpJeWoning fungeerde als intermediair tussen bewoners en bouwbedrijf Vink. Wethouder Laudy vertelde bij de oplevering dat hij de fabriek verkocht omdat de gemeente af wil van overtollig vastgoed. ,,Maar dit is zo mooi geworden, dat je er bijna spijt van krijgt.’’