Geestelijk vader stier Herman bezoekt Leiden

Archieffoto ANP Stier Herman.

LEIDEN - Hij wil stier Herman (1990-2004) best nog wel eens zien, maar verder voelt Herman de Boer niet zoveel bij het inmiddels dode dier. De geestelijk vader van de eerste genetisch gemanipuleerde stier was donderdag terug op zijn oude honk in Leiden. In het Bio Science Park gaf hij een kort college over de beginjaren van de stier.

Door Liza Janson - 3-11-2016, 20:57 (Update 3-11-2016, 20:57)

Het rund was in de jaren negentig de eerste genetisch gemodificeerde stier ter wereld. Het lukte De Boer met zijn bedrijf Gene Pharming (het huidige Pharming) om de bevruchte eicellen van een koe te injecteren met het menselijke gen voor het eiwit lactoferrine. Dat ontstekingsremmende eiwit zou babyvoeding kunnen verrijken. De pech was alleen dat Herman een stier was en daardoor geen melk kon produceren. Zijn 55 kalfjes konden dat wel, maar met te weinig lactoferrine.

De laatste twee jaar van zijn leven woonde Herman in een stal naast museum Naturalis. Dezelfde plek waar De Boer donderdag tijdens het Life Science Cafe vertelde over de stier. Ruim honderd man kwam naar hem luisteren. ,,Ik had er twintig verwacht, ik ben ’flabbergasted’.’’

Koeienmelk vermenselijken

De Friese professor wist niet goed waar hij aan begon toen hij eind jaren tachtig in Leiden een bedrijf oprichtte om ’koeienmelk te vermenselijken’. Het was een van de eerste biotechbedrijven in Leiden. ,,Er was hier niks, alleen de universiteit en heel veel weiland.’’ Hij moest vertrouwen winnen. ,,Iedereen riep dat het niet zou werken.’’ Toch wist hij een zak geld bij elkaar te sprokkelen om zijn plan te verwezenlijken. ,,En toen werd wonder boven wonder Herman geboren en was er eer.’’

Herman heeft een enorme rol gespeeld in de internationale discussies over genetische manipulatie. Een stier met menselijk DNA was voor sommige critici een verschrikking. De Boer heeft dat nooit zien aankomen. ,,Ik weet nog dat ik hier in Leiden een poster van een vrouw met zes borsten zag hangen. Later realiseerde ik dat het kritiek op ons was. Dat kwam heel hard aan. Ik was altijd idealistisch bezig. Ik wilde geneesmiddelen maken en met die drijfveer ging ik ook met de koeien aan de slag. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat er zoveel commotie zou ontstaan over ethische zaken. Dat was lastig om mee om te gaan.’’

Toch kijkt hij over het algemeen met een goed gevoel terug op de hele periode rond Herman. ,,Ik heb al die gekke dingen meegemaakt, het was totaal tegenovergesteld aan een rustig baantje aan de universiteit. Er gebeurde heel veel.’’ In 2006 werd de stier opgezet door museum Naturalis. ,,Ik ben daar nooit naar Herman gaan kijken, maar misschien ga ik nog wel een keer.’’ Nee, De Boer heeft geen grote affiniteit met de stier. ,,Maar ik vind het wel heel leuk om nu iedereen weer te zien waar ik twintig jaar geleden mee heb gewerkt.’’