Oppascursus voor tieners

LEIDEN - Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiden begint op 15 november met de cursus ’Haal je oppas-diploma’.

Door Ivy Grootendorst - 4-11-2016, 9:16 (Update 4-11-2016, 9:16)

Deze is bedoeld voor tieners van dertien tot zestien jaar die van kinderen houden en wel eens oppassen, of die graag een streepje voor willen hebben op alle andere oppassers. De drie bijeenkomsten zijn gratis en worden gegeven door een jongerenwerker en een jeugdverpleegkundige. Aanmelden kan via cjgcursus.nl.