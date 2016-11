Cartoon: Tintje lichter, tintje donkerder

Ook in Leiden is er bij de intocht een demonstratie tegen het zwarte van piet. En daartegen is ook weer een demonstratie aangekondigd.

Door Maarten Wolterink - 5-11-2016, 10:00 (Update 5-11-2016, 10:00)

Om te wennen aan de nieuwe trend lost Sint het zelf even op deze manier op.