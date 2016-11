Klootwijk met persoonlijk boek op beurs

Foto Nick Helderman Wouter Klootwijk.

LEIDEN - De Pieterskerk ligt komend weekeinde vol met bijzondere boeken. Wouter Klootwijk heeft een speciale uitgave gemaakt voor deze Boekkunstbeurs.

Door Theo de With - 4-11-2016, 10:24 (Update 4-11-2016, 10:24)

De tweedaagse beurs is bedoeld voor echte boekliefhebbers, mensen die het boek zelf al als kunstwerk zien. Behalve boeken kopen kunnen bezoekers daarom ook terecht bij demonstraties en workshops in boekbinden, papier scheppen, kalligrafie, marmeren en druktechnieken.

Sinds 2011 verschijnt er elk jaar een speciaal voor de beurs gemaakt boek. Dit keer is de keuze gevallen op Wouter Klootwijk, culinair journalist en columnist van deze krant. Zijn verhaal ’Het houten paard’ krijgt elke beursbezoeker tegen inlevering van zijn entreebewijs. Het boek zit in ongebonden vorm in een tas. Bezoekers kunnen er vervolgens een omslag bij kiezen. Onder deskundige begeleiding kunnen ze er zelf een echt boek van maken.

Zo’n boekje in beperkte oplage ontpopt zich vaak tot collector’s item. De afgelopen jaren werden ze onder anderen geschreven door Joost Swarte, Maarten Biesheuvel en Paulien Cornelisse. Wouter Klootwijk is zondag om 13.00 uur op de beurs aanwezig om ieders exemplaar van ’Het houten paard’ te signeren.

In totaal zijn er tientallen standhouders aanwezig in de Pieterskerk. Het aanbod varieert van prentbriefkaarten tot handgeschept papier en van oude landkaarten tot kleine uitgeverijtjes.

De standhouders komen uit binnen- en buitenland, maar ook uit de Leidse regio. Zo is Marijke Arp uit Noordwijk aanwezig met sieraden van papier. Uit Katwijk komt Origami aan Zee, een bedrijfje dat zich in de Japanse papiervouwkunst heeft gespecialiseerd.

Leiden zelf is vertegenwoordigd met onder meer fotografe Astrid Beumer, boekbinderij Papyrus en kunstenares Lotje Meijknecht.

Een bijzondere deelnemer is de kleine eenmansuitgeverij Avalon Pers uit Woubrugge. Uitgever Jan Keijser maakt bibliofiele uitgaven van soms schrijvers van naam, zoals de Leidse auteur Maarten Biesheuvel.

Boekkunstbeurs, zaterdag 5 november, 10.00-17.00 uur en zondag 6 novemer, 11.00-17.00 uur, Pieterskerk, Leiden.