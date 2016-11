Grondige opknapbeurt Kopermolen nabij

LEIDEN - Eindelijk komt er schot in de zaak voor het winkelcentrum in de Merenwijk. ,,Er gaat geïnvesteerd worden”, meldde wethouder Strijk aan de gemeenteraad.

Door Willemijn Sneep - 4-11-2016, 11:07 (Update 4-11-2016, 11:19)

Hij zit de afgelopen maanden regelmatig ’om de tafel’ met eigenaar van het winkelcentrum Van der Vorm Vastgoed. Die heeft toegezegd dat hij het centrum wil aanpakken.,,Ik kan bevestigen dat we met plannen bezig zijn”, zegt een woordvoerder van Van der Vorm, die het verder ’voorbarig’ noemt om ’iets te roepen’ over de inhoud ervan.

De opknapbeurt van de gebouwen moet hand in gaan met verfraaiing van de buitenruimte. Die is wél eigendom van de gemeente. Leiden stelde daarvoor dan ook vorig jaar 30.000 euro beschikbaar. Over het winkelcentrum zelf moest het vastgoedbedrijf een besluit nemen. Raadslid Joost Bleijie (CDA) is blij. ,,De Kopermolen ziet er niet fatsoenlijk uit, dus wij dringen al een tijd aan op renovatie. Complimenten aan de wethouder dat het hem gelukt is om concreet in gesprek te gaan met de eigenaar.”