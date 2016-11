Gevonden kleding van dronken jongen zorgt voor paniek in Leiden

Foto: GoogleMaps

LEIDEN - Een jongen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor paniek gezorgd in Leiden. Zijn kleding werd in de buurt van de Voorschoterweg langs het water van de Korte Vliet gevonden en de politie vreesde voor het ergste.

Door Jan Balk - 4-11-2016, 14:05 (Update 4-11-2016, 15:30)

De politie meldt op Facebook dat er een keurig opgevouwen broek en een paar schoenen waren gevonden. In de broek zaten een portemonnee en een telefoon. Hulpdiensten zijn daarom een zoekactie gestart. Duikers van de brandweer en de ambulance werden gealarmeerd. Bij de provincie werd een vaarverbod aangevraagd voor de Korte Vliet.

Uiteindelijk bleek het te gaan om loos alarm. De jongen had de laatste trein gemist en wilde lopend naar huis. Het ziet ernaar uit dat hij onderweg een bouwplaats had aangezien voor zijn slaapkamer.

De jongen had zijn kleren uitgetrokken en was even verderop gaan slapen. Op de bouwplaats lag hij lepeltje lepeltje met een stapeltje bakstenen toen hij door bouwvakkers werd aangetroffen. De jongen werd vervolgens door zijn vader opgehaald en naar huis gebracht.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!