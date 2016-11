’Wél tekorten op jeugdhulp in regio’

archieffoto

LEIDEN - Holland Rijnland had de afgelopen twee jaar wél tekorten op het budget voor jeugdzorg.

Door Erna Straatsma - 4-11-2016, 14:27 (Update 4-11-2016, 14:27)

De recente berichten in kranten en overige media schetsen volgens Paul Grob, manager jeugdhulp Holland Rijnland (samenwerkingsverband dertien gemeenten Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek) een verkeerd beeld. Landelijk was vorig jaar sprake van een 1,2 miljard aan gemeentelijke overschotten in de jeugdzorg.

Holland Rijnland had in 2015 een tekort van vier procent op het beschikbare budget voor jeugdzorg. De gemeenten moesten bijspringen om het gat te vullen.

Ook dit jaar lukt het niet om rond te komen. Onlangs trokken de gemeenten drie miljoen euro extra uit om lange wachtlijsten en cliëntenstops in de jeugdhulp te verhelpen. Voor de komende jaren reserveren ze daarnaast nog eens zeven miljoen euro extra.

De kostenoverschrijdingen zijn het gevolg van een toenemende hulpvraag en slinkende budgetten. ,,Het beoogde terugverdieneffect, door betere samenwerking en meer efficiency, is op zijn vroegst over drie jaar merkbaar’’, aldus Grob.