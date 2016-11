Zoeken naar nieuwe woorden

LEIDEN - Het in Leiden gevestigde Taalmuseum is op zoek naar nieuwe woorden om een ’alternatief woordenboek’ te schrijven. „Een woordenboek wordt samengesteld door taalautoriteiten. Wij willen juist in dialoog gaan met de Leidenaars. Daarom werken we aan een ’volkswoordenboek’, dat door crowdsourcing ontstaat”, zegt Pepijn Reeser, directielid van het museum.

Door Sabrina Oldenburger - 7-11-2016, 6:00 (Update 7-11-2016, 8:16)

De eerste categorie voor het alternatieve woordenboek bestaat uit leenwoorden. „Er is nog geen Nederlands woord voor ’crowdsourcing’,’’ zegt Reeser. ,,Of voor ’computer’, ’garage’ en ga zo maar door. Ook woorden...