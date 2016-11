Leiden zet miljoenen opzij voor stationsplannen in 2025

LEIDEN - Leiden moet een miljoen euro per jaar extra opzij zetten voor het stationsgebied. Dat reservepotje is onder meer bedoeld om rond 2025 nieuwe flats te kunnen bouwen bij het zogeheten Morssingelblok.

Door Loman Leefmans - 5-11-2016, 8:40 (Update 5-11-2016, 8:40)

De gemeente heeft tegen die tijd wel de handen vrij om op de Trafolocatie eveneens kantoorcomplexen neer te zetten. Want met de firma AM Real Estate uit Utrecht is voor een ton geschikt. Dat blijkt uit rapportages over Leids vermogensbeheer die de gemeenteraad volgende week bespreekt.

Beide kwesties hebben betrekking...