Korte berichten

Dag van de Franse taal

De Franse ambassadeur Philippe Lalliot opent op 10 november de Dag van de Franse taal op het Visser ’t Hooft lyceum in Leiden. Tijdens deze dag staan honderden scholen in Nederland in het teken van de Franse taal en cultuur. De ambassadeur geeft tijdens de opening een toespraak en bezoekt een Franse workshop en wedstrijd. Alle leerlingen die bezig zijn met een internationaal erkend diploma voor Frans (DELF) zijn hierbij aanwezig.

Les voorkomt hondenbeten

Het Sophia Snuffelcollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, is een project om hondenbeten bij kinderen te voorkomen en angst voor honden af te nemen. Een vrijwilliger gaat langs met een hond op scholen en leert kinderen in drie lessen de lichaamstaal van honden te herkennen en hoe ze hierop kunnen reageren. Aanstaande vrijdag 11 november bezoekt de vrijwilliger groep een/twee van de Josephschool in Leiden.

’Diepere Lading’voor goed doel

Op het terrein van Noordman Hout achter de Leidse Haagweg wordt zaterdag 5 november ’Diepere Lading’ gehouden. Dat is een evenement voor het goede doel, opgezet door leerlingen van de Hogeschool Leiden. De opbrengst is bestemd voor Father Joseph in India en zijn schoolbusproject. Diepere Lading is een Indiase proeverij van drie kleine gangen, met bier, voor 25 euro. Het evenement begint om 17 uur. Info: www.dieperelading.nl.

Kledingdonaties voor Nepalezen

Sam’s Kledingactie gaat weer starten met het inzamelen van kleding, schoenen en huishoudtextiel. Dit doen ze voor ’Cordaid Mensen in Nood’ en hun hulp aan ontheemde Nepalezen. Door aardbevingen en overstromingen zijn zij familieleden verloren en zijn dorpen verwoest. Cordaid Mensen in Nood is begonnen met een wederopbouwprogramma. Kleding doneren kan op 11 november tussen tien uur ’s ochtends en twaalf uur ’s middags bij de Heereweg 227 in Lisse en tussen tien uur ’s ochtends en één uur ’s middags in de Moeders Godskerk in Voorschoten.