Lampenvoet van Barbies

In zijn werkzame leven is Leidenaar Albert Gillissen altijd creatief bezig geweest, maar dan meestal met zijn hoofd, niet met zijn handen. Hij was onder meer leraar, journalist, schrijver van boeken en liedjes, televisiemaker en chef-kok.

Door Miep Smitsloomiepsmitsloo@planet.nl - 4-11-2016, 18:54 (Update 4-11-2016, 20:32)

Eind vorig jaar kreeg hij kort op elkaar twee herseninfarcten. Mede ten gevolge van een iets te Bourgondische levensstijl, bekent hij achteraf.

Terwijl hij daarvan herstelde en driftig probeerde om gezonder te leven, bedacht Albert dat hij het leven niet alleen lichamelijk een andere wending moest geven.

Blijmoedig is hij opnieuw begonnen met een nieuwe onderneming. Een eenmanszaak, die een dimensie moet toevoegen aan recycling. Van goederen als meubels, serviesgoed en lampen die binnenkomen bij Het Warenhuis op het Leidse industrieterrein De Waard, het grootste kringloopbedrijf van de regio. Daar, in een eigen atelier, maakt hij zijn zogeheten remakes.

De spullen krijgen een tweede leven, maar dan met een andere functie dan de oorspronkelijke. En daar komt de parallel met de maker om de hoek kijken. Ook hij begint na een periode van ernstig lichamelijk ongemak een tweede leven met zijn nieuwe zaak.

Op zijn site en in het atelier van zijn eenmanszaak onder de naam ApArt Remakes zie je bijzondere, wonderlijke en vooral aparte objecten voorbijkomen. Opeengestapelde theepotten vormen ineens een voet van een lamp, bezemstelen zijn stoelleuningen geworden. Een goudkleurige, artistieke lampenvoet blijkt te zijn samengesteld uit oude Barbies, bespoten met goudverf. Messen en lepels vormen samen de stralenkrans van een aparte klok.

Albert, of ’Ap’ zoals zijn vrienden hem noemen, is met hernieuwd elan aan zijn nieuwe leven begonnen.