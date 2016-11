’Ouderenzorg niet aantrekkelijk voor verpleegkundigen’

LEIDEN - Het werk voor de hoger geschoolde verpleegkundigen is onvoldoende aantrekkelijk in de verpleeg- en verzorgingshuizen, stelt Dick Wijkstra, onderwijsmanager hbo-verpleegkunde aan de Hogeschool in Leiden. Dat is volgens hem een van de belangrijkste reden van het personeelstekort in de ouderenzorg.

Door Marieta Kroft - 4-11-2016, 18:55 (Update 4-11-2016, 18:55)

,,Vaak worden hbo-verpleegkundigen voor basiszorgtaken ingezet omdat er te weinig personeel is. Daardoor is het werk niet aantrekkelijk genoeg voor ze. Ze kunnen hun verpleegkundig vak niet goed uitoefenen.’’

Dat is jammer, vindt Wijkstra. ,,Juist zij zijn hard nodig in de...