Mens kan niet met robot wedijveren

LEIDEN - Als mensen moeten wedijveren met robots en computers, trekken de mensen aan het kortste eind. Dat realiseren we ons niet altijd, zei psycholoog Roy de Kleijn van de Universiteit Leiden gisteren in de Stadsgehoorzaal. ,,We denken dat robots ’in het algemeen’ wel het werk van mensen kunnen overnemen, maar nooit ’het werk dat ík doe’. Ten onrechte.’’

De Kleijn was één van de sprekers op het symposium ’Onzekere Tijden. Struikelblok of Springplank?’, dat het Leiden Institute for Brain and Cognition...