Wethouder in gesprek met bestuur Voor Elkaar

VOORSCHOTEN - Het gemeentebestuur van Voorschoten gaan zich nu ook actief bemoeien met de problemen bij welzijnsorganisatie Voor Elkaar.

Door Marieta Kroft - 4-11-2016, 21:25 (Update 4-11-2016, 21:25)

Het college nodigt het bestuur volgende week uit voor een gesprek. ,,Tot nu toe vonden we de problemen die er zijn een zaak tussen werkgever en werknemer’’, aldus wethouder Inge Nieuwenhuizen donderdag in de raadsvergadering. ,,Maar nu het omslaat in maatschappelijke onrust, wordt het ook een zaak van het college en de raad.’’

Alle partijen, met uitzondering van de VVD en de PvdA, hadden...