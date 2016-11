Agressieveling was zichzelf niet: ’die stomme GHB’

DEN HAAG - Machiel T. uit Rijpwetering heeft vanaf maandag een plekje in een verslavingskliniek in Zutphen. De Haagse rechtbank deed gisteren vervroegd uitspraak - TBS met voorwaarden, opname en een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest - zodat zijn plek in het behandelcentrum niet aan hem voorbij zou gaan.

Door Annet van Aarsen - 4-11-2016, 21:29 (Update 4-11-2016, 21:29)

Hij maakte in maart 2015 ruzie met zijn vader in Voorschoten, dreigde toen zijn stiefmoeder en zijn zus iets ergs aan te doen. En in oktober 2015 bedreigde en mishandelde hij een vriend...