Voorschotense geeft oude jurken een tweede leven

Foto LD Muriëlle van Santen: ,,Het leukste is als kinderen komen passen.’’

VOORSCHOTEN - Een oude jurk bij het afval? ,,Nee’’, roept de Voorschotense Muriëlle van Santen (37). ,,Dat is zonde.’’ Geef haar oude kleding in handen en zij tovert het om in nieuwe. ‘Mama’s jurk’, heet haar bedrijfje waarmee ze ongeveer een jaar geleden begon. Haar inspiratiebron is Nora, haar dochtertje van nu tweeënhalf jaar.

Door Marieta Kroft - 6-11-2016, 18:00 (Update 6-11-2016, 18:00)

Nora heeft al heel wat kleren, gemaakt van kleding van haar moeder in de kast hangen. ,,Het is leuk om mijn kindje in een nieuwe versie van een...