Zorgaanbieders blijven uren huishoudelijke hulp in Voorschoten bepalen

VOORSCHOTEN - Thuiszorgorganisaties in Voorschoten blijven zelf in overleg met de cliënt bepalen hoeveel uren ze nodig hebben om een schoon huis af te leveren.

Door Marieta Kroft - 5-11-2016, 15:18 (Update 5-11-2016, 15:18)

GroenLinks, SP en D66 hebben er grote moeite mee omdat de zorgaanbieders er baat bij hebben zo weinig mogelijk uren bezig te zijn. Immers, ze krijgen een vast bedrag van 189 euro per cliënt, per vier weken, of ze nu veel of weinig uren hulp verlenen.

Bovendien krijgen de fracties signalen dat de hulp in een aantal gevallen onvoldoende is. Ze wilden naar een ander systeem, waarbij een onafhankelijke partij bepaalt hoeveel uren er bij iemand wordt schoongemaakt. Het CDA wilde dat aanvankelijk ook, waardoor er een meerderheid leek te ontstaan. Maar deze coalitiepartij bedacht zich. En dus blijft het oude systeem, waarbij het resultaat: ‘een schoon huis’ het uitgangspunt blijft.

Volgens wethouder Nieuwenhuizen zou het overstappen naar een ander systeem waarbij een onafhankelijke partij het aantal uren bepaalt, de gemeente structureel 3,5 ton kosten. Ze heeft inmiddels wel een aantal regels rondom de huishoudelijke hulp aangescherpt, waardoor het resultaat beter in de gaten wordt gehouden.