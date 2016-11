’Zet Leiden op de kaart met eerste klimaatneutrale ijshal’

LEIDEN - Een opvallende aanbeveling van de Leidse Milieuraad aan de gemeente deze week.

Door Willemijn Sneep - 6-11-2016, 10:13 (Update 6-11-2016, 10:13)

In hun advies over duurzaam aanbestedingsbeleid stelt de groep voor om de toekomstige nieuwe ijshal volledig klimaatneutraal te maken. Zoiets is in het land nog niet eerder vertoond en Leiden zou daarmee ’naam kunnen maken’. ,,Soms ligt een goed idee voor het oprapen”, verklaart Margje Vlasveld, lid van de Leidse milieuraad. Deze groep bestaat uit mensen die hun sporen verdiend hebben bij landelijke organisaties of in onderzoeksfuncties. In...