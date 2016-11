Automobilist eindigt op z'n kant in sloot in Rijpwetering

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

RIJPWETERING - Een automobilist is zaterdagavond met zijn auto op z’n kant in een sloot met kroos geëindigd na een uitwijkactie op de Lange Dwarsweg in Rijpwetering.

De man reed naar achteren om ruimte te geven voor een andere auto en belandde hierna in de sloot. De wagen kwam op z’n kant in de sloot met kroos. Een paaltje boorde zich door de achterkant van het voertuig.

Gelukkig kon de bestuurder vrij snel zijn auto verlaten. De man is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De wagen zal door een bergingsbedrijf uit de sloot worden gehaald.