Dronken bestuurder tegen boom in Voorschoten

Foto’s: Mizzle Media Bekijk Fotoserie

VOORSCHOTEN - Zondagochtend rond half vijf is een bestuurder van een auto tegen een boom gereden in de Willem Barentszlaan in Voorschoten.

Door Lotte Verheul - 6-11-2016, 10:27 (Update 6-11-2016, 10:27)

De politie kwam ter plaatse en al snel bleek dat de bestuurder teveel had gedronken en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.

De man komt uit Denemarken en daarom is hem direct een boete van 1200 euro opgelegd.