Man gooit in Leiden spullen uit raam op auto

LEIDEN - Een man veroorzaakte zondagavond in De Kooi in Leiden nogal wat overlast. Hij gooide onder meer spullen uit een raam, die terechtkwamen op een auto.

Door Internetredactie - 7-11-2016, 8:25 (Update 7-11-2016, 8:25)

De eerste melding die de politie ontving, ging over een conflict in een woning. De man bleek ruzie met zijn vriendin te hebben en had de inboedel kort en klein geslagen.

Agenten bemiddelden en de bewoner beloofde zich rustig te houden.

Kras

Later op de avond kwam er een tweede melding. Deze keer gooide de man spullen uit het raam. Op de motorkap van een auto ontstond hierdoor een kras.

De man werd aangehouden voor vernieling en moest een nacht op het politiebureau doorbrengen.