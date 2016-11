’Toni Erdmann’ populairste film

LEIDEN - De film ’Toni Erdmann’ is de populairste van het Leiden Internationaal Film Festival (LIFF) gebleken.

Door Theo de With - 7-11-2016, 11:31 (Update 7-11-2016, 11:31)

Deze rolprent van regisseur Maren Ade was ook al de grote sensatie van het filmfestival in Cannes. Hierin is te zien hoe een vader de band met zijn dochter probeert te herstellen door het alter ego Toni Erdmann aan te nemen. Deze film scoorde een waardering van 4,63 op een schaal van 5.

De American Indie Competition is gewonnen door ’Burn your maps’ van regisseur Jordan Roberts. Met een gemiddelde waardering van 4,15 liet deze film de elf concurrenten achter zich. Deze roadmovie komt vooralsnog niet in de Nederlandse bioscoop. ’Toni Erdmann’ draait vanaf donderdag 10 november.

Het LIFF heeft dit jaar ruim 35.000 bezoekers getrokken, zo maakten de organistoren gisteren op de slotavond bekend. Dat is ongeveer evenveel filmliefhebbers als vorig jaar.