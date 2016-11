Xtc-gebruik onder studenten massaal

LEIDEN - Harddrugs zijn gemeengoed in het studentenleven. Bovenaan staat de partydrug MDMA, het meest gebruikt in pil-vorm is xtc.

Door Wilfred Simons - 7-11-2016, 12:01 (Update 7-11-2016, 12:01)

Studenten geven gebruik niet graag toe, officiële cijfers onbetrouwbaar

Volgens cijfers van het Trimbos-instituut, het onderzoeksinstituut dat middelengebruik in Nederland bestudeert, gebruiken hbo- en wo-studenten twee keer zoveel xtc als hun leeftijdsgenoten. Volgens het instituut slikt 34 procent van de studenten weleens een pilletje tijdens het uitgaan, tegenover 17 procent van hun leeftijdsgenoten die geen hoger onderwijs volgen.

Het hoge middelengebruik is voor het Trimbos-instituut reden om een voorlichtingscampagne te beginnen, die speciaal gericht is op deze doelgroep. De campagne wordt nu ontwikkeld en moet volgend jaar breed worden uitgezet.

Nu harde uitspraken doen over gebruik of preventie is volgens het Trimbos lastig, omdat er geen grootschalige onderzoeken gedaan zijn. Zo komen hoger-onderwijsinstellingen die onder hun eigen studenten vragenlijsten hebben uitgezet, op sterk wisselende aantallen uit. In Rotterdam gaf 30 procent van de studenten aan weleens xtc te gebruiken, onder de respondenten van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam was dit bijna twee derde.

In Leiden is zo'n onderzoek niet gedaan, maar over specifieke maatregelen wordt achter de schermen nagedacht. De Universiteit Leiden werkt samen met het Trimbos-instituut aan een nieuwe voorlichtingsmodule, laat een woordvoerder weten.

Realistisch

Het eerste aanspreekpunt voor studenten met vragen over harddrugs zijn de Leidse studentenpsychologen, van wie Emile Dingjan er een is. Hij schreef een artikel op hun weblog met tips voor verantwoord drugsgebruik. Hij vraagt zich af of de officiële cijfers een realistisch beeld schetsen. "Ga er maar vanuit dat 75 tot 80 procent van de studentenpopulatie weleens xtc gebruikt heeft."

Dat zijn inschatting van het drugsgebruik onder studenten (75 procent) zo afwijkt van die van het Trimbos-instituut (34 procent), wijt Dingjan aan de geringe openheid van de doelgroep.