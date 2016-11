Leidse Teldersschool ontbijt met prinses Beatrix

Foto ANP Prinses Beatrix schenkt thee in voor de leerlingen van de Teldersschool.

LEIDEN - Leerlingen van de Teldersschool ontbeten maandagochtend met prinses Beatrix in de Hortus botanicus. Samen gaven zij de aftrap van het Nationaal Schoolontbijt, dat deze week op 2.720 basisscholen wordt gehouden. In sommige plaatsen ontbijten scholen op het gemeentehuis, zoals in Oegstgeest, Noordwijk en Leiden. Hiermee wordt het belang van een goed ontbijt onderstreept.

Door Janneke Dijke - 7-11-2016, 13:29 (Update 7-11-2016, 13:29)

In de winterkas van de hortus schenkt Beatrix kopjes thee in voor de leerlingen. Ze schuift bij alle tafels even aan. ,,Heb je lekker gegeten?’’, vraagt ze. Ze wil weten of de kinderen thuis ook altijd ontbijten, en of ze na schooltijd buiten spelen. ,,Ik neem vaak een banaan met wat drinken. Dat is eigenlijk te weinig’’, zegt Zoshia Abdelhamid (10). Lamees Abadallah (11): ,,De prinses vertelde dat ze zelf meestal een broodje met wat muesli, fruit en drinken neemt. Ze vond dat niet zo goed, maar volgens mij is het wel gezond.’’

De twee leerlingen uit groep 7 hoorden donderdag dat ze met de prinses mochten ontbijten. ,,Iedereen begon te schreeuwen van blijdschap.’’ Het leukste van de dag? ,,De rit met de koninklijke bus.’’

Telders-directeur Babette van Leeuwen is blij met de keuze voor haar school. ,,De reden is dat wij een goede afspiegeling vormen van de maatschappij.’’ Ze selecteerde dertig leerlingen van zestien nationaliteiten. ,,Bij sommige oudere kinderen merk je dat ze te weinig ontbijten. Ouders hebben dan de zorg voor jongere kinderen en merken niet wat hun oudere kind eet. Bij de Cito-toetsen houden wij daarom altijd een Cito-ontbijt. Dat weet je zeker dat ze allemaal hebben ontbeten.’’