Drie jaar cel en TBS voor Danny D.

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - De 42-jarige Koudekerker Danny D. is veroordeeld tot drie jaar cel en tbs voor onder meer seksueel misbruik van de toen 13-jarige Lisa. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht maandag uitgesproken.

De rechtbank in Dordrecht acht bewezen dat hij het meisje vorig jaar zomer heeft meegelokt van een camping in het Gelderse Nieuw-Milligen, waar ze met haar familie verbleef. Na een paar dagen werd ze gevonden in een bus in Koudekerk aan den Rijn.

De zaak van de destijds dertienjarige Lisa was vorig jaar volop in het nieuws. Ze had toen al enige tijd contact met D. en ze hadden elkaar meerdere keren ontmoet. Hij lokte haar naar zijn huis in Koudekerk aan den Rijn. De man, vader van twee kinderen, maakte via de chat vaker contact met minderjarige meisjes en deed zich voor als een veertienjarige jongen. Hij wist meerdere meisjes zover te krijgen dat ze hem naaktfoto's stuurden.