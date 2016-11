Italiaanse delicatessen op Breestraat

LEIDEN - Pomino is verhuisd. De Italiaanse delicatessenwinkel opende de deuren op de Leidse Breestraat na ruim veertien jaar te zijn gevestigd op de Langebrug.

Door Marleen Hogendoorn - 8-11-2016, 10:00 (Update 8-11-2016, 10:40)

Eigenares Lidewij Leijten was wel aan wat nieuws toe.

,,Dit pand is natuurlijk veel groter en heeft een open keuken. De Breestraat is helemaal opgeknapt, dat speelde ook mee. Bovendien is de loop op de Langebrug minder geworden. Daar had ik gerichte klanten, nu heb ik naast mijn vaste klanten nog veel toevallige voorbijgangers die nieuwsgierig de zaak in lopen. Ik merk dat we een ander publiek aanspreken: jonge ouders en de dinky’s (double income, no kids – red). Die wisten me op de Langebrug nooit te vinden.’’

Vakantie

Leijten heeft haar zaak vernoemd naar een plaatsje in, verrassend, Italië. ,,We waren daar ooit op vakantie en hadden een huisje gehuurd. Ik heb mooie herinneringen aan die vakantie.’’ Ze begon Pomino uit liefde voor Italië. ,,En een rotbaan. Dan neem je wat sneller zo’n grote beslissing.’’

In de deli kun je voor bijna alles uit de mediterrane keuken terecht: antipasti, pasta’s, honing, pastasauzen, vleeswaren, kazen, polenta, ciabatta’s, desserts, koekjes, crackers, risottorijst, olijfolie, wijnen, kruiden en nog veel meer. Ook zijn er in de diepvries wat eigen gemaakte gerechten.

Producenten

,,We importeren de meeste producten zelf uit Italië. We reizen vier of vijf keer per jaar af naar het land en gaan dan vooral naar kleine producenten. We weten dus precies wat waar vandaan komt: zo komt de noga van Faccio uit Piemonte, de biologische olijfolie van Olpe di Marco uit Puglia en de wijnen van Rita en Barbara Gatti en Antonio Coscia.’’ De prijzen variëren van 1,50 euro voor een blik cannelloni bonen tot 115 euro voor een speciale Aceto Balsamico

Het favoriete product van Leijten is de olijfolie Magneta Cilento DOP. ,,De naam suggereert dat de olie aantrekt als een magneet. En dat klopt: hij is zo lekker dat hij prijs na prijs wint. De olijven zijn handmatig geplukt voor de olie. Hij kost 17,50 euro.’’ De meeste producten zijn ook via de webwinkel van Pomino te koop.

Pronkstuk

Zaterdag is een speciale dag in de winkel. Op die dag worden er specialiteiten gemaakt. ,,We beginnen de dag met ons pronkstuk: de torta nocciole van Piemontese hazelnoten. Die is echt beroemd geworden, mijn partner Peter maakt die taart. Wat we verder maken verschilt per week. De ene keer is dat pompoengnocchi en lasagna, de andere keer pastasaus en soep. Speciaal voor Kerstmis bakt een Italiaanse bakker 125 panettones voor me. Dat is een luxe cake met vruchtjes dat de Italianen altijd rond die periode eten. Het is heel luchtig en wordt gebakken in een hoge ronde vorm. Ik ben er trots op dat we die mogen verkopen.’’

Naam:

Pomino

Adres:

Breestraat 173, Leiden

Open:

dinsdag tot en met zaterdag

Website:

pomino.nl