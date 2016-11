Scholen Leiderdorp tellen af tot verbouwing

Foto Leidsch Dagblad Carla Kerner (links) en Alewien de Fockert voor het huidige schoolgebouw.

LEIDERDORP - Het gebouw is versleten, de aula’s zijn te klein en voor kinderopvang is te weinig ruimte. De Leiderdorpse basisscholen De Hasselbraam en De Regenboog en de kinderopvang van Floreokids zijn toe aan een nieuw onderkomen. Dat komt er, maar daarvoor moeten de gebruikers tot het nieuwe schooljaar plaats maken.

Door Janneke Dijke - 7-11-2016, 15:56 (Update 7-11-2016, 15:56)

De Hasselbraam is al aan het inpakken. Vanaf 29 november huist de school in gebouw Doesmeer aan de Hoogmadeseweg. De Regenboog en Floreokids hebben nog even tijd: zij verhuizen in de...