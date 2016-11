Leidse Glibber: gewichtig verjaardagscadeau, gouden speld, rondvaart voor woonbootbewoners en jonger Jazz on Sunday

Woonbootbewoners varen nu eens zelf eens langs hun huis. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Er is op voetbalgebied niet zo veel te vieren op het moment zou je denken, maar toch werd er afgelopen week in Koetshuis de Burcht een echt voetbalfeestje gevierd. Onlangs kwam het boek 'Feyenoord de Grootste' uit, met 860 pagina's, 3275 foto's en een gewicht van 33 kilo kan je gerust stellen dat dit het grootste voetbalboek is dat ooit in Nederland uitgegeven is.

Door Emile van Aelstredactie@leidschdagblad.nl - 8-11-2016, 10:37 (Update 8-11-2016, 10:42)

Tom Holswilder, Feyenoordfan in hart en nieren, kreeg het boek cadeau van zijn vrouw Clarita. Het...