Saskia & Serge bij jubileum Roomburgh

LEIDEN - De voormalige songfestivaldeelnemers Saskia en Serge treden woensdag 9 november op bij zorg- en verpleeghuis Roomburgh. Dat bestaat vijftig jaar.

Door Loman Leefmans - 8-11-2016, 5:24 (Update 8-11-2016, 5:24)

De datum van 9 november wordt aangehouden als de officiële opening, in 1966. Toch werd het toen nieuwe Leidse centrum, langs het water van het Rijn- Schiekanaal in de wijk Meerburg, al enkele maanden eerder bewoond. Het complex werd opgezet door de ’roomskatholieke stichting voor Bejaarden Roomburgh.’

Oorspronkelijk ging het om een robuust rechthoekig gebouw, met 36 aanleunwoningen en een klokkentoren in het naastgelegen parkje. Dat uiterlijk is vervolgens een aantal maal veranderd. In 1983 onderging Roomburgh een eerste grote renovatie. Tien jaar later kwam er een extra woonlaag op en werd de begane grond vrijgemaakt voor een gezondheidscentrum en later ook een apotheek.

In 2012 stond het complex opnieuw in zijn geheel in de stijgers. Bij elkaar 113 inwoners moesten tijdelijk elders worden ondergebracht. ,,Alleen de buitenkant en de draagmuren zijn blijven staan'', zo meldde directeur Ruud Stuurman toen. En ook momenteel wordt geklust; er komen veertig levensloopbestendige zorgappartementen bij, die komende zomer worden opgeleverd.

Morgen wordt stilgestaan bij de eerste bewoning. Dat gebeurt met een heilige mis en een bijeenkomst in de grote zaal, mét Saskia en Serge.