Loterijprijs van 350.000 euro in Voorschoten

VOORSCHOTEN - De Postcode Loterij Bingo keert een totaalbedrag van 350.000 euro uit in Voorschoten. Het gaat dan om de postcode 2252 AN, bij de Bijdorpsstraat.

Door Loman Leefmans - 7-11-2016, 19:28 (Update 7-11-2016, 20:17)

Eén inwoner, in een de begeleidende brief van de organisatie aangeduid als Rob, ontvangt een hoofdprijs van 175.000 euro met de Postcode Loterij Bingo, het spel dat wordt gespeeld tijdens het tv-programma Miljoenenjacht. Rob had als eerste een volle Bingokaart. De overige twaalf deelnemers in zijn postcodegebied mogen hetzelfde bedrag verdelen. Robs echtgenote is er daar een van, met twee loten, en wint daardoor nog eens 16.666 euro. Het echtpaar werd zondagavond (6 november) na de tv-show op de hoogte gebracht van hun winst.