’Alle bushaltes op instaphoogte’

LEIDEN - Alle stoepen bij bushaltes moeten worden verhoogd, in heel Zuid-Holland. Ook moeten er geleidelijnen komen. Daarvoor pleit Provinciaal Platform Mobiliteit van Zorgbelang Zuid-Holland in een brief die aan alle gemeenten in de provincie is gestuurd.

Door Loman Leefmans - 7-11-2016, 17:31 (Update 7-11-2016, 17:31)

De genoemde maatregelen maakt het voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten en voor blinden en slechtzienden veel eenvoudiger om bij een reguliere lijnbus in- of uit te stappen. Want: ’de ontoegankelijkheid van bushaltes beknot de vrijheid van mensen met een lichamelijke of visuele beperking’, zo schrijft het platform.

Veel gemeenten hebben al een aantal busperrons verhoogd en bij de haltes voor de R-net-bussen is het zelfs een standaard maatregel.

De voorgestelde aanpassingen voor álle haltes zijn niet goedkoop. Maar als de doelgroep gebruik moet maken van bijzonder vervoer, dan lopen de kosten ook op. Dat is de redenatie die het platform hanteert bij de oproep.

Gemeenten die hun haltes willen verhogen, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen bij de provincie. ,,Dan moet ook vaak het gebied direct naast de haltes veranderen’’, weet woordvoerster Ingrid Lips van het Platform. ,,De kosten daarvoor zijn dan wel voor de gemeente.’’

De brief gaat gepaard met een lijstje met daarop het percentage verhoogde bushaltes per gemeente. Wassenaar is provinciaal koploper. In die gemeente is 83 procent van de stoepen bij bushaltes al dusdanig verhoogd dat in- en uitstappen een peulenschil is. Ook Zoeterwoude (74 procent) en Voorschoten (73) scoren hoog. Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Hillegom horen juist bij de hekkensluiters.

Het aantal bushaltes dat is aangepast, afgezet tegen het totale aantal bushaltes. Wassenaar 83%, Zoeterwoude 74%, Voorschoten 73%, Noordwijkerhout 64%, Oegstgeest 59%, Noordwijk 54%, Alphen aan den Rijn 51%, Katwijk 46%, Leiderdorp 42%, Leiden 40%, Teylingen 38%, Lisse 21%, Kaag en Braassem 20%, Nieuwkoop 11%, Hillegom 8%.