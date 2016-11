Plots een lager tarief voor jeugdzorg

LEIDEN - De regio Holland-Rijnland kort de tarieven voor jeugdzorg met 7,5 procent. Een verlaging die in elk geval de Leidse gemeenteraad onaangenaam verrast.

Door Sebastiaan van der Lubbenstadsredactie@leidschdagblad.nl - 8-11-2016, 6:44 (Update 8-11-2016, 6:44)

De korting, die betekent dat alle regionale jeugdzorgaanbieders voortaan 7,5 procent minder in rekening kunnen brengen, kwam eigenlijk toevallig voorbij. Dit nadat het Leidse GroenLinks-raadslid Ashley North (GroenLinks) er, gealarmeerd door signalen uit het veld, vragen over stelde in een commissievergadering vorige week.

Wethouder Roos van Gelderen (Zorg) ontkende de tariefverlaging niet en beloofde een brief met nadere informatie...