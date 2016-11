’Onze levenswijze staat op het spel’

foto taco van der Eb Wim Geerts van het ministerie van Defensie. ,,We hebben de Amerikanen nodig.’’

LEIDEN - Clinton of Trump? Eén ding is zeker: Leiden zal altijd kunnen rekenen op de warme belangstelling van Amerikaanse zijde. In het blaadje dat de commissie ’All American Night’ van LSV Minerva op de stoelen in de Pieterkerk had laten leggen, benadrukte ze het graag: Leiden is de stad van de Pilgrim Fathers,. Hun reis met de Mayflower wordt door veel Amerikanen gezien als het ’begin van een Amerikaans nationaal erfgoed, waarbij de impact van Leiden natuurlijk niet mag worden vergeten’.

Door Wilfred Simons - 7-11-2016, 22:24 (Update 7-11-2016, 22:25)

Dat was dan ook de enige geruststelling die het symposium te bieden had. Weliswaar zijn de Verenigde Staten zijn nog altijd de machtigste natie op aarde en is de president de machtigste man of vrouw, maar de bescherming van de VS is niet langer absoluut. Als president zullen zowel Trump als Clinton van de Europese NAVO-partners eisen dat zij miljarden meer uitgeven aan hun defensie. Clinton zal dat hooguit ’wat subtieler’ doen dan Trump, zei secretaris-generaal Wim Geerts van het ministerie van Defensie.

Nederland, dat volgens Geerts toch geldt als ’betrouwbare partner’, blijft wel bijzonder in gebreke. Wij geven slechts 1,17 procent van ons BNP uit aan het leger, terwijl 2 procent de norm is. ,,De Amerikanen begrijpen niet waarom een rijk land als Nederland dat niet kan betalen.’’

Pieterskerk

De duizend Minervanen, die jasje-dasje-kokerrok strak in het gelid in de stoelen van de Pieterkskerk naar Geerts luisterden, begrepen het: de nieuwe Amerikaanse regering gaat ons geld kosten. Volgens Geerts moet de defensiebegroting jaarlijks met twee à drie miljard euro groeien totdat de 2 procent is bereikt.

Dat zal het waard zijn, meent Geerts, want ’onze levenswijze staat op het spel’. ,,We hebben de Amerikanen nodig, om stabiliteit in Europa te behouden en om ons de Russen en het internationale moslimterrorisme van het lijf te houden.’’

Nederland heeft, als open handelsland meer te vrezen van Trump dan van Clinton. Hij heeft het minst op met vrijhandel, waaraan ons land toch zijn welvaart dankt. Econome Maritza Cabezas van ABN AMRO rekent er echter op dat de ’checks and balances’ in de Amerikaanse staatsinrichting Trump van al te radicale daden zullen weerhouden.