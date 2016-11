All American Night ’President Trump reële mogelijkheid’

LEIDEN -

Misschien moeten we eraan wennen: president Trump als 45ste president van de Verenigde Staten is een reële mogelijkheid. Dat zal gevolgen hebben voor Nederland, bleek gisteravond tijdens het symposium All American Night van de LSV Minerva in de Pieterskerk. Het vooruitzicht verveelde sommige Minervanen eerder dan dat het ze beangstigde. ,,Gast, ik vind het echt fokking saai.’’

Regionaal 12: ’Onze levenswijze staat op het spel’