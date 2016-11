Fietsendief actief in omgeving Klikspaanweg in Leiden

LEIDEN - Er is een fietsendief actief in de omgeving van de studentenwoningen in de Klikspaanweg. De politie is op zoek naar getuigen.

De politie meldt op Facebook dat er steeds meer meldingen binnenkomen van gestolen fietsen. De fietsendief zou ook zijn gesignaleerd in de omgeving van de Boshuizerkade.