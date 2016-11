Leidseweg Voorschoten licht op met foto’s Jan van der Horn

Foto’s Hugo Schalkers Jan van der Horn installeert een van zijn lichtjuwelen in de huiskamer van Renata Dutree in Voorschoten.

VOORSCHOTEN - Bijna dagelijks liep hij over de Leidseweg in Voorschoten naar zijn school: De Parkschool. Nu, 55 jaar later, loopt beeldend kunstenaar Jan van der Horn (1951) er weer om zijn schoolroute tien dagen lang een toverachtige sfeer te geven. Achter de ramen van in totaal 37 huizen tegenover de Laurentiuskerk, plaatst hij lichtkasten met daarin allemaal verschillende geënsceneerde, ’magische’ foto’s die hij zelf maakte.

Door Marieta Kroft - 8-11-2016, 11:31 (Update 8-11-2016, 12:26)

Een stukje Leidseweg wordt zo tot en met 21 november een oplichtende wandeltentoonstelling van sprookjesachtige landschappen....