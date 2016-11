Open huis kraam- en kinderafdeling Alrijne Leiderdorp

LEIDERDORP - Na de verbouwing van de kinder- en jeugdafdeling, is het tijd voor een feestje in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Iedereen is komende zaterdag tussen 10 en 14 uur welkom om er een kijkje te nemen. En ook de afdeling Verloskunde, die dit voorjaar werd verbouwd, is te bezichtigen.

Door Marieta Kroft - 8-11-2016, 12:36 (Update 8-11-2016, 12:36)

Er zijn ook allerlei activiteiten. Zo kunnen zwangeren een echo laten maken. Moeders kunnen hun baby laten masseren of speeddaten met een borstvoedingsdeskundige. Er is een poppendokter en een CliniClown. Ook wordt zaterdag bekend wie de ambassadeur wordt van het Moeder- en Kindcentrum.

Alle kinderopnames in het Alrijne Ziekenhuis zijn voortaan in Leiderdorp. Dagopnames zijn ook in Leiden of Alphen.