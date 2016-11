Thema-avond stationsgebied

LEIDEN - De Leidse afdeling van D66 verzorgt dinsdag 15 november een thema-avond over de metamorfose van het stationsgebied.

Tegenover het station start binnenkort de bouw van een groot complex en als het aan de gemeente ligt is dat nog maar het begin. Er zijn ideeën voor het hele gebied tussen het voormalige belastingkantoor en de taxistandplaats, inclusief het huidige busstation. Stedenbouwkundige Rients Dijkstra van architectenbureau Maxwan maakte daarvoor in 2010 al een masterplan.

Tijdens de thema-avond worden aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken en er is ruimte om suggesties te doen voor toekomstige bouwplannen; het masterplan is namelijk geen in beton gegoten pakket projecten. De bijeenkomst is in De Grote Beer aan de Rembrandtstraat 27 en begint om 20.30 uur.