Hnq.t, bijna oud-Egyptisch bier

LEIDEN - Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe vaste Egyptische tentoonstelling van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) maakte de Leidse cultureel ondernemer Janko Duinker een reconstructie van Egyptisch bier.

Door Wilfred Simons - 8-11-2016, 15:02 (Update 8-11-2016, 15:02)

Op de wanden van de graven uit het Oude Rijk (2639-2216 voor Christus) zijn al scènes te zien van bierbrouwers. Het RMO heeft er met de grafwand van hoogwaardigheidsbekleder Hetepherachet een voorbeeld van.

In transcriptie leest het Egyptische woord voor bier als Hnq.t, uit te spreken als Hèn-kèt.

Volgens Duinker was bier in het oude Egypte ’meer een soort licht alcoholhoudende broodpap’. ,,Dat wilden we de mensen niet aandoen.’’ Met spelt en koriander ’hint Hnq.t naar de oudheid, maar blijft het een eigentijds bier’.