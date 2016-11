Diok geeft insluiper een ’levensles’

LEIDEN - Een insluiper, die vorige week dinsdag bij de Leidse rugbyclub DIOK portemonnees en mobieltjes uit een kleedkamer heeft gestolen, heeft alle kostbaarheden weer netjes terug gebracht.

Door Annet van Aarsen - 8-11-2016, 18:00 (Update 8-11-2016, 18:00)

De jongen kwam donderdag de bestuurskamer binnenlopen, waar net het bestuur van DIOK aan het vergaderen was. Hij nam die stap nadat DIOK beveiligingsbeelden via social media had verspreid, waarop zijn gezicht haarscherp in beeld kwam.

Voorzitter Cees Ahsmann: ,,We zeggen wel eens ’DIOK is net Fort Knox’. We hebben geen contant geld, afrekenen kan alleen met pin: er valt niks te halen. Elke ruimte is apart beveiligd met een alarm en er hangen veel camera’s. We hebben de boel zo goed beveiligd, nadat we in het verleden een reeks van inbraken en insluipingen hebben meegemaakt. Iedereen, die het DIOK-terrein opkomt, komt in beeld. Zo ook de insluiper, je ziet dat hij die spullen bij zich heeft na zijn bezoek aan de kleedkamer.’’

Ahsmann noemt het de kracht van social media, dat de zaak zo snel kon worden opgelost. Het filmpje staat inmiddels niet meer openbaar. ,,De dader kwam donderdagavond ineens de bestuurskamer inlopen, met een wazig verhaal. Ik dacht: waar ken ik die gast van? Van de camerabeelden dus. We zijn apart gaan zitten en we hebben een stevig gesprek gehad. Daarna heeft hij alles wat hij had gestolen weer terug gebracht. Hij heeft van DIOK een flinke levensles gehad. Hij zei dat hij er spijt van had.’’

De politie is ook nog op bezoek geweest, maar DIOK besloot om geen aangifte te doen. ,,De spullen zijn terug, de zaak is opgelost. We vonden het niet nodig om de politie dikke rapporten te laten opstellen, de politie heeft genoeg te doen’’, aldus de voorzitter van DIOK. Hij vindt dat de spelers het zichzelf ook kunnen aanrekenen. ,,Gelegenheid maakt de dief. Het stomme van de mannen, die het is overkomen, is dat ze hun waardevolle spullen in de kleedkamer lieten slingeren.’’