’Fort Europa’ stopt vluchtelingen niet

LEIDEN - Een land dat vluchtelingen van harte welkom heet, vergemakkelijkt hun integratie en bevordert de maatschappelijke vrede. Landen die de komst en de integratie van vluchtelingen bemoeilijken, creëren tweederangs burgers en schieten zichzelf op die manier in de voet, betogen de Leidse hoogleraar sociale geschiedenis Leo Lucassen en hoofd Henk van Houtum van het Nijmeegse Centre for Border Research in hun vorige week verschenen boek ’Voorbij Fort Europa. Een nieuwe visie op migratie’.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 8-11-2016, 16:17 (Update 8-11-2016, 16:17)

In ’Voorbij Fort Europa’ geven Lucassen en Van...