Militaire taptoe in kerstsfeer in Holiday Inn

Publiciteitsfoto Doedelzakspelers op de International Military Christmas Tattoo.

LEIDEN - Het moet een jaarlijks terugkerend evenement op internationaal niveau worden. De International Military Christmas Tattoo beleeft zaterdag 10 december zijn tweede editie in Leiden.

Door Theo de With - 9-11-2016, 9:15 (Update 9-11-2016, 9:15)

,,Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan’’, zegt organisator Simon Dubbelaar. ,,De bezoekers waren heel enthousiast; alleen was het evenement in Leiden niet zo bekend. Ik hoop nu meer Leidenaars te verwelkomen.’’

De tribune biedt plaats aan 1500 mensen. De taptoe wordt gehouden in de nieuwe ECC-evenementenhal bij Holiday Inn. ,,In de jaren 70 en 80 had Leiden de zogeheten Taptades in de Groenoordhallen. Helaas zijn die inmiddels gesloopt. Maar we hebben nu een mooi alternatief gevonden voor dit indoor evenement. Het taptoeseizoen buiten loopt van mei tot en met september. Het is fijn als we in de wintermaanden ook een taptoe kunnen organiseren.’’

Er is gekozen om het in kerstsfeer te doen. De hal wordt versierd met kerstbomen en lichtjes. ,,Het wordt heel spectaculair’’, belooft Dubbelaar. ,,We openen met kerstklokken en vervolgens klinken jachthoorns. Ik ben bezig om ook jachthonden op het toneel te laten verschijnen. Hopelijk gaat dat lukken.’’

Voor de optredens heeft hij een groot aantal gezelschappen uit binnen- en buitenland geboekt. Leiden is vertegenwoordigd met de twee orkesten van Kunst & Genoegen. Ook laat gymnastiekvereniging Wilskracht haar act uit ’Holland’s got talent’ zien. De Leidse mezzosopraan Emma Brown treedt op met Hans Brons.

Maar op de Christmas Tattoo verschijnen ook Schotse doedelzakspelers en Ierse dansers. En natuurlijk is Dubbelaars eigen Band of Liberation present. Hij heeft eerder aangekondigd in 2020 met deze band te stoppen. ,,De leeftijd begint te tellen van deze oud-dienstplichtigen. De oudste is 78.’’ Kaarten voor de show zijn in de verkoop. ’s Middags is er een matinee voor ouderen en gehandicapten.

International Military Christmas Tattoo, zaterdag 10 december, 20.00 uur, Holiday Inn, Leiden, kaarten à 25 euro te koop bij VVV Leiden en via www.bandofliberation.nl