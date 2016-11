Noodreparatie zorgt voor afsluiting Stevensbrug in Leiden

LEIDEN - De Stevensbrug in Leiden is dinsdag tijdelijk afgesloten in verband met een noodreparatie. Ook fietsers en bromfietsers kunnen de brug niet over.

Door Jan Balk - 8-11-2016, 16:55 (Update 8-11-2016, 16:55)

Wijkagent Willem van Vliet meldt op Twitter dat reizigers kunnen omrijden of omlopen via de Haagse Schouwweg of de Haagweg. Zoals het er nu naar uitziet gaat de brug donderdag pas weer open.