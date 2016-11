Houd nieuwsgierigheid intact

Een Papoea van de Dani uit de Baliem Vallei met de voor zijn volk kenmerkende hoofdtooi. Mogen mensen in het Westen die muts ook dragen? publiciteitsfoto

LEIDEN - Op de foto hierboven ziet u het portret van een Dani Papoea uit de Baliem Vallei, met een voor zijn volk kenmerkende hoofdtooi. Hij is te zien op de tentoonstelling ’Wereld vol Veren’ in Museum Volkenkunde in Leiden.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 8-11-2016, 18:12 (Update 8-11-2016, 18:12)

Deze Papoea draagt deze tooi om anderen te laten weten dat hij een Dani is. Die versiering is dus belangrijk voor zijn identiteit. Maar waar gaat het ’tonen wie je bent’ over in ’opscheppen over wie je bent’? Mag een westerse couturier...