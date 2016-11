Leiden gebruikt stem in toekomst Pesthuis

LEIDEN - Wat er vanaf 2018 met het Pesthuis gaat gebeuren, is nog volstrekt onbekend. Leiden kan het aankopen, of het wordt verkocht aan een andere partij. Als dat gebeurt, wil de gemeente wel een stevige vinger in de pap, met een strenge nota van uitgangspunten. ,,Want het moet wel wat worden dat past bij de wensen van de stad’’, zoals PvdA-wethouder Marleen Damen het verwoordde.

Door Loman Leefmans - 8-11-2016, 22:59 (Update 8-11-2016, 22:59)

Het voormalige Legermuseum bij de Plesmanlaan is sinds het einde van de vorige eeuw onderdeel van Naturalis. Dat museum heeft omvangrijke nieuwbouwplannen die in 2018 klaar zijn. In die plannen komt het carré-vormige Pesthuis niet voor. Daarom wordt de loopbrug over de weg, tussen museum en Pesthuis, weer afgebroken. Het historische complex, inclusief bijgebouwen, wordt teruggegeven aan het Rijk.

Leiden vreesde dat de Rijksvastgoeddienst het Pesthuis aan de hoogste bieder zou gaan verkopen, zonder enige invloed van het stadsbestuur. Daarom werd vorig jaar een convenant gesloten waarin staat dat Leiden ook een stem krijgt in het bepalen van de toekomst van het monumentale pand.

Aan dat convenant wordt nu een nota van uitgangspunten toegevoegd. Daarin staan voorwaarden waar een nieuwe eigenaar aan moet voldoen. In de nota wordt ook de mogelijkheid open gelaten dat Leiden het Pesthuis koopt. De hoogte van de prijs, daarover rept het rapport niet.

Wel is duidelijk dat als een particuliere partij met het Pesthuis aan de haal gaat, Leiden allerlei beren op de weg ziet. Omdat het een Rijksmonument betreft, mag er bijvoorbeeld weinig aan worden versleuteld. Verder zijn er weinig parkeerplaatsen in de directe omgeving en het Pesthuis ontbeert een goede toegangsweg. Hoe de gemeente dat oplost, daar is nog twee jaar de tijd voor.