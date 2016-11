Cultuur boven commercie, Hooglandse Kerkgracht ziet niets in weekmarkt

LEIDEN - Kleine culturele evenementen voor de deur, daar hebben de bewoners van de Hooglandse Kerkgracht geen bezwaar tegen. Maar er is geen plaats voor een weekmarkt, foodfestival of andere commerciële activiteiten. Dat is de opvatting van veel bewoners die recent meededen aan de enquête, waarvan de resultaten dinsdagavond tijdens een buurtbezoek aan het stadsbestuur zijn overhandigd.

Door Loman Leefmans - 9-11-2016, 6:42 (Update 9-11-2016, 6:42)

Volgens woordvoerder Klaas Wits zijn de vragenlijsten uitgezet naar aanleiding van een discussie in de gemeenteraad over de toekomst van de Leidse markt. Begin jaren...